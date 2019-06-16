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Еще одна страна обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

16 июня, 12:15

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман призвал мир занять "решительную позицию"

Мухаммед бин Салман
Мухаммед бин Салман. Фото: AFP

Саудовская Аравия присоединилась к США и Великобритании, которые возложили на Иран ответственность за атаку на нефтетанкеры в Оманском заливе.

Так, в интервью СМИ своего королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал международное сообщество занять "решительную позицию" в отношении действий Тегерана.

"Иранский режим не проявил уважения к визиту японского премьер-министра в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским", – напомнил кронпринц об обстоятельствах случившегося.

Бин Салман заверил в том, что Эр-Рияд не хочет войны в регионе, но "без колебаний ответит любым угрозам своему народу, своему суверенитету или своим жизненно важным интересам".

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

В результате Front Altair затонул, а экипажи обоих судов были эвакуированы.Как мы писали, президент США Дональд Трамп прямо указал на вину Тегерана за атаку, а американские военные опубликовали видео, на котором иранские военные якобы извлекают неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous

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Тег атака, танкер, Саудовская Аравия, угроза, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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