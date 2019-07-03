Аварий на электросетях станет меньше после старта нового энергорынка

В отрасли ожидают миллиардных инвестиций, часть которых пойдет на ремонт оборудования

Введение нового энергорынка будет способствовать привлечению инвестиций в электроэнергетику. По расчетам экспертов, за 10 лет Украина получит около 25 млрд долларов. Эти поступления должны повлиять и на качество услуг для населения.

Из-за изношенности оборудования в Украине не редки случаи аварий на электросетях. Часто трансформаторные подстанции не выдерживают нагрузки.

"Износ достаточно высок. Текущий технический уровень не обеспечивает качественного предоставления услуг по электроснабжению. Об этом свидетельствуют постоянные перебои, особенно в частном секторе, где горят электроприборы, где напряжение скачет то вверх, то вниз", – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Из-за устаревших электросетей возрастают потери электроэнергии. Это означает, что часть киловатт по дороге в наши дома исчезает. Снизить потери и обеспечить бесперебойность снабжения должно обновление сетей.

"Украинская энергосистема, и энергоотрасль в целом испытывает серъезный дефицит инвестиционных средств," – считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Толчком к привлечению иностранных инвестиций в украинскую энергосистему стал запуск нового энергорынка от 1 июля. Цена киловатт для бытовых потребителей перестала быть регулируемой. Это создало конкуренцию между производителями и поставщиками электроэнергии, которые теперь договариваются о цене без посредников.

"Все захотят здесь инвестировать в энергетику. Потому что это рынок. Когда любой иностранный инвестор придет и построит нам мощности, которых не хватает, ни один чиновник в НКРЭ не будет указывать ему, по чем продавать электроэнергию. Рынок снимает эти вопросы", – считает старший экономист "Ukraine economic outlook" Михаил Кухар.

Больше всего инвестиций требует атомная генерация. Работающие сейчас энергоблоки надо модернизировать, говорят эксперты. Ранее госпредприятие "Энергоатом" получало меньше прибыли, через фиксированный тариф на электроэнергию. В новом же энергорынке компания продает часть произведенных киловатт по рыночной цене. По итогам первого дня торгов "Энергоатом" продал свою электроэнергию на 35% дороже, чем было до 1 июля.

"Новая модель рынка создает возможности для того, чтобы обеспечивать восстановление энергетических мощностей компании. Потому что компания получает дополнительную прибыль," – объясняет первый заместитель генерального директора "Энергоатом Трейдинг" по продажам на оптовом рынке Роман Сутченко.

Обновления и развитие генераций увеличит экспортные мощности Украины. А это повысит поступления в бюджет страны.

"Сектор генерации до 2030 года будет способен привлечь почти 25.5 млрд долларов инвестиций. Западные компании будут иметь дополнительный стимул инвестировать в генерацию для того чтобы экспортировать эту электроэнергию в Европу," – прогнозирует эксперт направления "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп.

В первый же день нового рынка была проведена первая импортная операция. Реформа открыла возможности для приобретения электроэнергии из-за рубежа. Это увеличит предложение на внутреннем рынке и даст импульс к снижению цены, считают эксперты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Аварий на электросетях станет меньше после старта нового энергорынка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"