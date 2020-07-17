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Австрия заступилась за "Северный поток – 2"

17 июля, 15:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В МИДе страны выступают против односторонних мер воздействия

Министерство иностранных дел Австрии выступило против готовящихся санкций США в отношении проекта "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter.

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"Австрия решительно отвергает намерения США ввести экстерриториальные санкции против "Северного потока – 2". Среди партнеров, которым мы доверяем, мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", – заявили в МИД Австрии.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". При этом он не уточнил, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – Ред.). Они коснутся "Северного потока – 2" и части проекта "Турецкий поток".

Помпео заявил, что "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

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Австрия США МИД санкции транзит газа Северный поток 2

Источник: Сегодня

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