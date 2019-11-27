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Автобусы, пищеблоки и оборудование: Кабмин выделил 1,9 млрд грн для школ

27 ноября, 18:28

Почти половина выделенных средств - 801,6 млн гривен - пойдет на современное оборудование и технологии

/ Фото: Pixabay

Правительство, которое ранее перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей, приняло решение направить 1,9 млрд грн в образовательную сферу в рамках комплексной государственной программы улучшения качества образования в школах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Благодаря этому дети в сельской местности смогут комфортно добираться до учебных заведений и питаться в комфортных условиях. Для этого будет закуплено около 430 новых школьных автобусов и проведен ремонт столовых, для этого предусмотрено 400 млн грн", - говорится в сообщении.

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"Сегодня мы направили почти 801,6 млн гривен на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, интересующиеся математическими и естественными науками, технологиями и техническим творчеством, получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Ранее сообщалось, что все учебные заведения Украины подсоединят к интернету. На это правительство дополнительно выделило 1 млрд. грн. Почти треть этих денег пойдет на закупку компьютеров.

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Источник: Сегодня

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