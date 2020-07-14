Банкротства не будет: Рада погасила долги "Южмаша"

Средства для стратегического предприятия выделят из госбюджета

Миллиардные долги государственного предприятия "Южмаш", которое известно своими ракетными разработками, погасят из госбюджета. Соответствующее решение приняла Верховная Рада, поддержав законопроект № 3697. "За" проголосовали 324 депутата.

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Всего на погашение долгов "Южмаша" из бюджета выделят 2,3 млрд гривен. При этом 210 млн гривен будут направлены на погашение многомесячной задолженности по зарплатам перед работниками завода.

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"Принятие законопроекта позволит не только обеспечить рабочих "Южмаша" заработной платой, но и избежать банкротства стратегически важного для страны предприятия, обеспечить условия для увеличения объемов производства и повысить конкурентоспособность Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений", – объяснили во фракции "Слуга народа".

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Напомним, ранее сообщалось, что "Южмаш" подписал контракт с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов. Общая сумма контракта – почти 850 млн долларов.

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Как известно, в 2018 году "Южмаш" создал две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая принадлежит компании Orbital ATK. А годом ранее в США успешно запустили ракету, в создании которой участвовало предприятие.

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