Банкротство "Центрэнерго": кто обесценивает государственные активы

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Прибыльное госпредприятие "Центрэнерго" превратилось в убыточное, суд восстановил процедуру его банкротства. При этом компания растратила миллион гривен за несколько месяцев, а также нанесла ущерб на миллиарды гривен. Кто обесценивает государственные активы? И почему латать дыры должны налогоплательщики из собственного кармана?

В прошлом, 2018-м году, компания "Центрэнерго"приносила государственному бюджету миллионы гривен, но около полугода назад что-то пошло не так.

"Предприятие нанесло убыток почти на 2 млрд гривен. Это по 60 гривен с каждого украинца. Вроде бы, и рядовой украинец не ощутит, и себе 2 млрд заработать можно", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Кто же на нас зарабатывает? С июня исполняющим обязанности гендиректора "Ценрэнерго" стал Владимир Потапенко. Корреспонденты "Сегодня" неоднократно направляли запросы на интервью, но ответа так и не получили. С похожей ситуацией столкнулись и другие редакции, а журналист Андрей Вышинский уже публично пожаловался на пресс-секретаря "Центрэнерго".

"На сайте указано, что компания открыта для журналистов и всех интересующихся, но это не так. [Пресс-секретарь "Центрэнерго" Оксана] Егорова до сих пор не ответила на запрос редакции от 2 сентября", – сообщил Вышинский.

Почему Потапенко прячется от журналистов и что скрывает?

"Потапенко управляется Уваровым, а через Уварова осуществляется связь с Коломойским", – говорит глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Журналист "Цензора" Юрий Бутусов спрашивал и напрямую у Коломойского, его ли люди зашли в "Центрэнерго", на что получил ответ: "Не мои люди, а профессиональные и понятные нам люди ‑ директор Потапенко".

Правда, для энергетических экспертов Потапенко не такая уж и понятная фигура. Как только он возглавил "Центрэнерго", предприятие внезапно начало сокращать сотрудничество с государственными шахтами.

В мае-июне состоялись масштабные акции протеста, в частности шахтеров из Львовской области, потому что "Центрэнерго" не забирал уголь с государственных шахт. Такое поведение, такое отношение Коломойского и его окружения, менеджмента "Центрэнерго", которое ему прислуживает приводит к полному уничтожению государственных шахт", – говорит Волынец.

Зато "Центрэнерго" начал закупать уголь у частной карманной фирмы "Нефть Форс" группы "Приват". И этот уголь компания возит из России по значительно более высоким ценам, чем в Украине. Тонна – за 2000 семьсот гривен! Конечно, произведенную из дорогого угля электроэнергию госпредприятие может продать бизнесу за большие деньги и заработать на этом. Но как бы не так! Дорогой "свет" за копейки получили ферросплавные заводы той же группы "Приват".

"Фактически речь идет о коррупции. В нашей стране только у одного человека завершилась эпоха бедности. Это господин Коломойский", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

В стране уже начались акции протеста.

"Это неправильно, когда и государственного бюджета человеку, который является олигархом, идут возмещения за наш счет", – возмущается участница акции протеста Анна Золотарь.

Спасти ситуацию могут правоохранители, если подтвердят, что схема – преступная, и заставят ее автора вернуть государству ущерб. Нардеп Михаил Бондарь уже обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Подозрение в том, что фирмы группы "Приват", принадлежащие Игорю Коломойскому, в этом заинтересованы. Контролировать "Центрэнерго", потом позже его обесценить, выкупить и иметь возможность поставлять на свои заводы дешевую электроэнергию", – объясняет Бондарь.

Редакция "Сегодня" хотела узнать позицию НАБУ по этому вопросу, но там пока не готовы говорить. Обещали встретиться с журналистами позже. Один из вопросов к антикоррупционерам: прокомментировать заявление Дмитрия Вовка, экс-главы Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики.

"Бездействием НАБУ и САП по деяниям Коломойского никого не удивить: многолетний налоговый долг "Укрнафты" (читай, долг перед бюджетом) в размере уже 15,8 млрд грн на август 2019 года, вызванный вымыванием средств на связанные с Коломойским компании "Рога и копыта", уже четвертый год пылится в НАБУ и САП", – сообщил Вовк.

Тем временем стоимость "Центрэнерго", которую должны были выставить на приватизацию, стремительно падает.

"Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривню", – прогнозирует член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, почему "Центрэнерго" для Коломойского – удобный механизм выдаивания средств из бюджета.

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