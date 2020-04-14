Беднейшим странам мира устроят налоговые каникулы от МВФ: список

Международный валютный фонд (МВФ) обеспечит облегчение долговой нагрузки для 25 беднейших стран мира, чтобы помочь им сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.
"Фонд предоставляет гранты самым бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев", – сказала Георгиева.
Первыми странами, которым будет облегчена долговая нагрузка, являются:
- Афганистан;
- Бенин;
- Буркина-Фасо;
- Центральноафриканская Республика;
- Чад;
- Коморские Острова;
- Демократическая Республика Конго;
- Гамбия;
- Гвинея;
- Гвинея-Бисау;
- Гаити;
- Либерия;
- Мадагаскар;
- Малави;
- Мали;
- Мозамбик;
- Непал;
- Нигер;
- Руанда;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Сьерра-Леоне;
- Соломоновы Острова;
- Таджикистан;
- Того;
- Йемен.
Георгиева уточнила, что гранты предоставят за счет Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастрофы (CCRT), который имеет в своем распоряжении около 500 млн долл., включая новые обещанные взносы в размере 185 млн долл. от Великобритании, 100 млн долл. от Японии и неназванные суммы из Китая, Нидерландов и других. Фонд стремится увеличить доступную сумму до 1,4 млрд долларов.
Напомним, ранее в МВФ заявили, что готові задействовать весь свой резервный фонд – это 1 трлн долларов – для помощи в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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