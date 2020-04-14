Беднейшим странам мира устроят налоговые каникулы от МВФ: список

Международный валютный фонд (МВФ) обеспечит облегчение долговой нагрузки для 25 беднейших стран мира, чтобы помочь им сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.

"Фонд предоставляет гранты самым бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев", – сказала Георгиева.

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Первыми странами, которым будет облегчена долговая нагрузка, являются:

Афганистан;

Бенин;

Буркина-Фасо;

Центральноафриканская Республика;

Чад;

Коморские Острова;

Демократическая Республика Конго;

Гамбия;

Гвинея;

Гвинея-Бисау;

Гаити;

Либерия;

Мадагаскар;

Малави;

Мали;

Мозамбик;

Непал;

Нигер;

Руанда;

Сан-Томе и Принсипи;

Сьерра-Леоне;

Соломоновы Острова;

Таджикистан;

Того;

Йемен.

Георгиева уточнила, что гранты предоставят за счет Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастрофы (CCRT), который имеет в своем распоряжении около 500 млн долл., включая новые обещанные взносы в размере 185 млн долл. от Великобритании, 100 млн долл. от Японии и неназванные суммы из Китая, Нидерландов и других. Фонд стремится увеличить доступную сумму до 1,4 млрд долларов.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что готові задействовать весь свой резервный фонд – это 1 трлн долларов – для помощи в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Видео: Reuters

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