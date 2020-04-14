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Беднейшим странам мира устроят налоговые каникулы от МВФ: список

14 апреля, 09:49

Ксения Капустинская

Фонд решил оказать помощь из-за коронавирусного кризиса

Международный валютный фонд (МВФ) обеспечит облегчение долговой нагрузки для 25 беднейших стран мира, чтобы помочь им сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.

"Фонд предоставляет гранты самым бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев", – сказала Георгиева.

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Первыми странами, которым будет облегчена долговая нагрузка, являются:

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  • Афганистан;
  • Бенин;
  • Буркина-Фасо;
  • Центральноафриканская Республика;
  • Чад;
  • Коморские Острова;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Гамбия;
  • Гвинея;
  • Гвинея-Бисау;
  • Гаити;
  • Либерия;
  • Мадагаскар;
  • Малави;
  • Мали;
  • Мозамбик;
  • Непал;
  • Нигер;
  • Руанда;
  • Сан-Томе и Принсипи;
  • Сьерра-Леоне;
  • Соломоновы Острова;
  • Таджикистан;
  • Того;
  • Йемен.

Георгиева уточнила, что гранты предоставят за счет Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастрофы (CCRT), который имеет в своем распоряжении около 500 млн долл., включая новые обещанные взносы в размере 185 млн долл. от Великобритании, 100 млн долл. от Японии и неназванные суммы из Китая, Нидерландов и других. Фонд стремится увеличить доступную сумму до 1,4 млрд долларов.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что готові задействовать весь свой резервный фонд – это 1 трлн долларов – для помощи в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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