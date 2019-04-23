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Беларусь готова поставлять в Украину "запрещенные" Россией нефтепродукты

Сегодня, 11:38

В Белорусской нефтяной компании прокомментировали новые санкции РФ

Фото: REUTERS / Brendan McDermid
Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Беларусь может заместить поставки в Украину отдельных видов нефтепродуктов, экспорт которых ограничила Россия. Об этом заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

"Что касается поставки Россией [в Украину] таких продуктов, как, например, битумы, то если они будут прекращены, мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси", — отметил Гриб.

"Если правильно читать постановление правительства РФ, то там есть несколько нюансов. Если мы говорим про бензины, дизельное топливо, то в нем указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться по разрешению уполномоченных органов России", — пояснил Гриб.

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"Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется по разрешению этих уполномоченных органов [России]", — сказал замглавы Белорусской нефтяной компании.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. 

При этом сегодня, 23 апреля Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину из-за проблем с качеством нефти из РФ.

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Тег нефть, Россия, экспорт, бензин, Беларусь, топливо, импорт, санкции, ввоз, нефтепродукты, санкции против Украины

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Источник:

ТАСС

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