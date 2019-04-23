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Скандал с российской нефтью: Беларусь остановила экспорт бензина в Украину

Сегодня, 10:52

В Минске будут решать вопрос с российской стороной

Проверка нефти в лаборатории. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Проверка нефти в лаборатории. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов – бензинов и дизтоплива – в Украину, Балтию и Польшу", – сказал Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал Гриб.

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Он пояснил, что экспорт пришлось приостановить из-за того, что Беларуси необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка. Экспорт темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов

Позже СМИ сообщили, что испорченная нефть из России достигла Европы.

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Тег нефть, экспорт, бензин, Беларусь, дизель, РФ, нпз, нефтепродукты, нефтепровод дружба, нефтеперерабатывающий завод, дизельное топливо, Белнефтехим

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Источник:

Интерфакс

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