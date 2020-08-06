Бензин и дизтопливо дорожают: почему автозаправки подняли цены

Три объективные причины для подорожания наложились друг на друга

В июне бензины и дизтопливо подорожали на 80 копеек, автогаз – на 39 копеек. При этом потенциал для подорожания еще остался, поэтому АЗС продолжат поднимать ценники в августе. О том, почему так происходит – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Падение гривны – главный фактор, почему бензин и горючее подорожали, отмечают эксперты. По отношению к доллару и евро национальная валюта потеряла 1-1,5 грн.

Дело в том, что украинские импортеры покупают горючее за валюту. При ввозе нефтепродуктов государство начисляет налоги в евро и пересчитывает по курсу Нацбанка. А потом операторы доход, полученный в гривнах, конвертируют в евро, чтобы закупить новую партию нефтепродуктов. А когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится для АЗС дороже, из-за чего они поднимают цены.

Вторая причина – подорожание нефтепродуктов на границе (в странах, из которых украинские импортеры покупают бензин и дизтопливо). Для трейдеров горючее подорожало на 12% за последний месяц.

"Практически все лето котировки на нефть выше 40 долларов за баррель. Если сравнивать с маем, то это подорожание примерно на 20%. Соответственно, цена на нефтепродукты тоже росла. Реакцию на это мы видим на заправках", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

И третья причина – рост спроса. В Украине потребление горючего выросло за счет аграрного сектора и из-за внутреннего туризма – украинцы начали больше путешествовать по стране после ослабления карантина.

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Что касается цен на сжиженный газ, то они напрямую не зависят от рынка нефти, так как в мире сжиженный газ не всегда используется как автогаз, а больше в промышленности и в быту. На цену больше влияет курс национальной валюты.

"Для сжиженного газа июль был неоднозначным – цена прыгала вверх-вниз. Рост, который мы видим последнее время, – это в первую очередь влияния курса, замечает Артем Куюн, замдиректора "Консалтинговой группы А-95".

Напомним, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн одним из факторов подорожания топлива назвал накопившийся потенциал роста розничных цен, который продолжает постепенно реализовываться на рынке.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заправить автомобиль станет дороже: прогноз цен на топливо в августе".

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