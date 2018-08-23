США вводят пошлины в 25 процентов на товары из Китая стоимостью 16 млрд долларов

В аппарате представителя США заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции

Пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов, будут введены в четверг, 23 августа. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции, – пишет ТАСС.

Вводимые в четверг пошлины – вторая часть анонсированных Лайтхайзером 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Первая часть пошлин, под которые попали товары на 34 млрд долларов, была введена 6 июля.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно-технического развития "Сделано в Китае – 2025". Как пояснили в аппарате Лайтхайзера, пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.

В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке" и даст решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР. Министерство коммерции Китая опубликовало 8 августа список американских товаров на сумму 16 млрд долларов, на которые с 23 августа будут введены повышенные пошлины на уровне 25%. Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования.

17 августа стало известно, что США и Китай ведут работу над подготовкой дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий, что предусматривает возможное проведение нескольких раундов переговоров в ближайшие месяцы.

Как сообщала газета "Уолл-стрит джорнэл", стороны планируют найти способ снизить возникшую в последние месяцы напряженность в торговых отношениях и могут для этого провести в последующие месяцы несколько консультаций. Это должно произойти до запланированных на ноябрь встреч Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которые, как ожидается, пройдут в ходе "многосторонних саммитов".

Также для преодоления разногласий китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем прибыла в Вашингтон для проведения 22-23 августа переговоров по торговым вопросам, пишет "Вашингтон пост".

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин заявил должностным лицам, задействованным в переговорах с Вашингтоном, о необходимости попытаться стабилизировать двусторонние отношения между США и КНР как можно скорее. Как писала "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на китайских чиновников и экспертов, председатель КНР опасается, что торговые споры с Вашингтоном могут подорвать планы дальнейшего экономического развития Китая и усиления его влияния в мире.