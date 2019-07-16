Без нового рынка электроэнергии произошел бы кризис неплатежей – эксперт

Апокалипсиса, которым всех пугали, не произошло, считает президент "Энергоатома"

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Если бы 1 июля не запустили рынок электроэнергии, все бы погрязли в долгах. Проблему долгов ГП "Энергорынок" нужно решать безотлагательно. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, комментируя вопросы, требующие решения с введением нового рынка электроэнергии, передает УНН.

"Для "Энергоатома" это, в первую очередь, проблема с долгами. Почти 12 млрд гривен. Из них только в этом году добавилось более 3,5 млрд, из которых почти 3 млрд образовались за два месяца, предшествовавших 1 июля. Вот если бы не произошло своевременного введения новой полномасштабной модели, то действительно была бы катастрофа. Платить перестали бы все. И эту проблему долгов, конечно, надо безотлагательно решать", – заявил Недашковский.

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Президент НАЭК "Энергоатом" также напомнил, что компания последовательно поддерживает введение нового рынка электроэнергии, и за первые две недели его работы никакие пессимистические прогнозы противников запуска рынка не оправдались.

"Энергоатом" все время с момента принятия нового закона последовательно и активно поддерживал своевременного введения в действие нового рынка электрической энергии. Вот уже первые две недели работы в новых условиях хорошо показали, что апокалипсиса, которым всех пугали, не произошло", - отметил Недашковский.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

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