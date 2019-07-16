Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Без нового рынка электроэнергии произошел бы кризис неплатежей – эксперт

16 июля, 17:02

Апокалипсиса, которым всех пугали, не произошло, считает президент "Энергоатома"

Фото: Pixabay

Если бы 1 июля не запустили рынок электроэнергии, все бы погрязли в долгах. Проблему долгов ГП "Энергорынок" нужно решать безотлагательно. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, комментируя вопросы, требующие решения с введением нового рынка электроэнергии, передает УНН.

"Для "Энергоатома" это, в первую очередь, проблема с долгами. Почти 12 млрд гривен. Из них только в этом году добавилось более 3,5 млрд, из которых почти 3 млрд образовались за два месяца, предшествовавших 1 июля. Вот если бы не произошло своевременного введения новой полномасштабной модели, то действительно была бы катастрофа. Платить перестали бы все. И эту проблему долгов, конечно, надо безотлагательно решать", – заявил Недашковский.

Читайте также

Президент НАЭК "Энергоатом" также напомнил, что компания последовательно поддерживает введение нового рынка электроэнергии, и за первые две недели его работы никакие пессимистические прогнозы противников запуска рынка не оправдались.

"Энергоатом" все время с момента принятия нового закона последовательно и активно поддерживал своевременного введения в действие нового рынка электрической энергии. Вот уже первые две недели работы в новых условиях хорошо показали, что апокалипсиса, которым всех пугали, не произошло", - отметил Недашковский.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, Недашковский, Энергоатом, энергорынок, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Без нового рынка электроэнергии произошел бы кризис неплатежей – эксперт". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Энергетический безвиз: как Украина переходит на открытый рынок электроэнергии

Вчера, 17:35

Как изменится жизнь для страны и населения в связи с запуском нового рынка?

Новый энергорынок усиливает конкуренцию в отрасли и стабилизирует стоимость электроэнергии

12 июля, 22:59

Со стартом нового энергорынка в Украине энергокомпании борются за потребителя качеством и ценой электроэнергии

Украина ежесуточно увеличивает импорт электроэнергии, что снижает цены на рынке – Кистион

11 июля, 16:13

По мнению вице-премьера, введенная правительством энергореформа является самой масштабной со времен украинской независимости

Рынок электроэнергии работает в штатном режиме

10 июля, 21:48

Переход на европейскую модель рынка прошел без потрясений и скачков цен

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Певица Лолита Милявская внезапно рассталась с молодым супругом

5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

"Зелёная книга": о чём соврали создатели оскароносного фильма

Как увлажнить кожу лица летом: 5 эффективных советов

Активированный уголь: попробуй диету

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

10 признаков безвкусно одетой женщины

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь