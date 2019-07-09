Без "писем счастья": Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможнях

Президент призвал Власова принять кадровые решения по руководству таможен

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области.

Президент Владимир Зеленский, передавший ранее "привет" контрабандистам, подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на украинских таможнях. Об этом 9 июля заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в течение многих лет в Украине функционирует схема "выбивания" средств из бизнеса – так называемые письма счастья, когда правоохранители требуют от Государственной фискальной службы (ГФС) полного физического осмотра всех грузов того или иного предприятия, блокируя их прохождение через таможенную границу.

"Указ президента предусматривает соответствующее поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Национальной полиции. ГФС должна ежемесячно отчитываться о количестве поручений от каждого из правоохранительных органов и их результативности (не только о размере наложенных штрафов или стоимости изъятого имущества, но и суммах фактических поступлений в государственный бюджет)", – говорится в сообщении.

Гончарук добавил, что из-за контрабанды бюджет теряет миллиарды долларов в год, а за время независимости Украина превратилась в своеобразный "хаб" по нелегальным поставкам сигарет в страны Евросоюза.

Ранее новости "Сегодня" сообщил, что Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.

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