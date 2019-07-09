Зеленский требует от главы ГФС принять жесткие меры по борьбе с контрабандой

Гончарук объяснил, каким образом можно бороться с контрабандой, и что для этого нужно сделать

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский, который уже недавно передавал "привет" контрабандистам, требует от исполняющего обязанности главы Государственно фискальной службы жестких кадровых решений, чтоб прекратить поток контрабанды на западной Украине. Об этом заявил на брифинге замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

По его словам, проблема с контрабандой кроется в руководстве таможенных служб некоторых областей.

"С этой проблемой (контрабанды. – Ред.) можно бороться, в первую очередь, через смену кадров. Если в области есть системная контрабанда, это невозможно без руководства области. Президент призвал господина Власова принять жесткие решения по руководителям (таможен. – Ред.) четырех областей – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Это не последние жесткие кадровые решения, но это очень четкий сигнал о том, что нужно играть по правилам", – сказал Гончарук и напомнил, что эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы, а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Контрабанда сигарет в Украине достигла своего пика — на днях силовики изъяли в Закарпатье рекордную за всю историю независимости партию табачных изделий. По данным СБУ, объем нелегального товара составил около 2 млн пачек общей стоимостью 70 млн грн. Все это еле уместилось в 13 грузовиков. Читайте подробней о "чемпионах" контрабанды в Украине.

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