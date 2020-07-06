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Без стабильного роста: эксперт рассказал о будущих зарплатах в Украине

6 июля, 16:53

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Летом-2020 заработки не будут повышаться так же быстро, как в прошлом году

В Украине прекратилось падение зарплат, несмотря на проблемы в экономике, вызванные коронавирусом и карантином. Однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в июне зарплаты окажутся либо на уровне майских, либо чуть выше.

"В целом не стоит ожидать, что летом заработки будут повышаться так же быстро, как это было год назад. Хорошо, если они достигнут к сентябрю 11 тыс. грн, но это маловероятно. Пока карантин не закончится, ни нормальных зарплат, ни стабильного их роста не будет", – аргументировал эксперт.

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Больше обычного эксперт ожидает повышения зарплат в общепите, отельном бизнесе, ремонтах, перевозках, розничной торговле

"После ослабления карантина эти сферы постепенно восстанавливаются, появляются "живые" деньги, что скажется как на росте существенно упавших зарплат, так и на своевременности их выплат", – отметил Охрименко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Появляются "живые" деньги: как растут зарплаты украинцев с ослаблением карантина".

А чтобы не допустить подорожания социально значимых продуктов, а также медицинских масок и еще ряда товаров, Кабмин ввел на них регулируемые цены. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты карантин заработки Александр Охрименко

Источник: Сегодня

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