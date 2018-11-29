Безработица и инфляция: Банк Англии подсчитал, как Brexit без сделки обвалит экономику Британии

Британские банки при этом готовы к последствиям различных вариантов

Великобритания рискует получить еще больший удар по своей экономике, чем во время глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Это произойдет, если через четыре месяца страна покинет Евросоюз без заключения специальной сделки. Такой прогноз озвучили аналитики Банка Англии.

В таком случае, отмечают эксперты, уже через год после выхода из ЕС ВВП Великобритании упадет на 8%.

При этом национальная валюта подешевеет по отношению к доллару на 25%. Безработица достигнет 7,5%, инфляция поднимется до 6,5%. Жилая недвижимость потеряет в цене 30%, а коммерческая – 48%.

Позитивный сдвиг наметится лишь к 2023 году, когда, по ожиданиям Банка Англии может начаться слабый рост экономики государства.

Впрочем, по данным Банка Англии, крупные британские банки, в целом, готовы к последствиям различных вариантов Brexit, включая и худшие сценарии. По результатам ежегодного стресс-теста у финансовых организаций хватает и объема капиталов, и резервов.

Напомним, лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей.