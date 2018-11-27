Мэй не знает, что будет с Британией без соглашения о Brexit
Лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit
Об этом сообщает Reuters.
"Существует выбор, который должен сделать наш парламент. Мы можем поддержать соглашение с ЕС, или же парламентарии могут выбрать вариант отклонить его. Во втором случае никто не знает, что будет дальше. Таким образом будут открыты двери для нестабильности и рисков", – говорится в сообщении.
В воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей.
Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.
Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.
Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.