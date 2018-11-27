Мэй не знает, что будет с Британией без соглашения о Brexit

Сегодня, 03:54

Лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit

фото AFP
фото AFP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что в случае отклонения парламентом соглашения о Brexit, уже достигнутого с ЕС, Соединенное Королевство может ждать нестабильность и риски.

Об этом сообщает Reuters.

"Существует выбор, который должен сделать наш парламент. Мы можем поддержать соглашение с ЕС, или же парламентарии могут выбрать вариант отклонить его. Во втором случае никто не знает, что будет дальше. Таким образом будут открыты двери для нестабильности и рисков", – говорится в сообщении.

В воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.
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