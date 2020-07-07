Безработица перестала расти, но появилась другая проблема – Минэкономики

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор. Об том сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он.

Министр считает контролируемой безработицу. С начала карантина трудоустроились 174 тыс. безработных.

"Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика – штука упрямая: количество безработных перестало расти", – отметил Петрашко.

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"У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", – указал он.

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Напомним, многие представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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