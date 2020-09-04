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Безработных не оставили в беде: сколько пособий получили украинцы за время карантина

4 сентября, 15:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министерство экономики посчитало объем помощи нетрудоустроенным гражданам

С начала карантина, который был объявлен в Украине 12 марта и продолжается до сих пор, безработные украинцы получили 7,5 млрд грн в качестве пособия по безработице.

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Об этом сообщили 4 сентября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, уточнив, что на сегодняшний день задолженностей по такого рода выплатам нет.

Кроме того, еще 2,3 млрд грн было выделено по программе частичной безработицы, которая позволила совершить выплаты и сохранить рабочие места для 370 тыс. граждан, 180 тыс. из которых – ФОПы.

Несмотря на то, что рост безработицы в Украине стал очевидным еще в апреле, с начала карантина государство трудоустроило 262 тыс. человек. Из которых:

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  • 45% – в сельском хозяйстве;
  • 14% – в перерабатывающей промышленности;
  • 13% – в сфере торговли.

Всего с начала года были трудоустроены более 409 тысяч граждан.

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"В последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс. человек, в июле – 68 тыс.", – сообщили в Минэкономики.

Стоит отметить, в Нацбанке отрицают, что причиной роста количества безработных в Украине является только коронакризис, и утверждают, что на это также оказывает влияние упрощение процедуры получения статуса безработного в Службе занятости.

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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служба занятости безработица экономический кризис безработные социальная защита

Источник: Сегодня

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