Безработных украинцев отправят класть плитку и ремонтировать дороги: насколько реален план Кабмина

Полмиллиона вакансий обещают украинцам, которые потеряли работу из-за карантина – об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В основном речь идет о занятости в коммунальной сфере. Это, например, ремонт дорог и укладка брусчатки. Заработок небольшой, до восьми тысяч гривен, но это лучше чем ничего. Впрочем, новую специальность еще предстоит освоить. Но по силам ли это всем желающим?

Денис Нещадим профессионально укладывает плитку и брусчатку более 15 лет.

"Сейчас мне 38 лет. Где-то в 20 с чем то лет я попал на один из первых объектов строительных. Работал в строительной компании и увидел, как работает плиточник, мне очень понравилось", – рассказывает мастер.

Но овладеть профессией с нуля, как предлагает безработным украинцам Кабмин, не так просто. А опытные мастера зарабатывают ощутимо больше шести-восьми тысяч гривен, озвученных премьер-министром.

"Тысячу долларов в месяц заработать можно, это не составляет труда для хорошего специалиста. Как бы ни звучало, но мне кажется, что моя профессия творческая, она требует много внимания к деталям", – говорит Денис.

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Премьер Денис Шмыгаль обещает украинцам до полумиллиона вакансий в основном в коммунальной сфере. Работа, мол, простая. Но смогут ли безработные украинцы без специальных навыков строить качественные улицы?

"Когда я вижу на улице, как где-то укладывают плитку в открытых местах или общественных, я сразу вижу сколько там ошибок и как потом это ненадолго. Потому что там образуются полости, трещины", – говорит мастер по укладке плитки Ольга Фещенко.

Мастера убеждают, что в такие работы без образования и, главное, опыта – не стоит и соваться. Желающим освоить это ремесло не стоит забывать и о значительных физических нагрузках. Тем более, на строительстве улиц и благоустройстве тротуаров.

"В течение дня, когда лазишь на карачках, не спасают даже наколенники, это скажет любой плиточник. К вечеру спина отваливается, а если вы еще на протяжении недели это делайте. Будьте готовы, что здесь нужно тренироваться. Нужно иметь крепкую спину, крепкое здоровье", – отмечает мастер по укладке плитки Иван Сэммо.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, где найти работу во время карантина и составили ТОП самых востребованных вакансий. Как оказалось, на рынке труда растет спрос на водителей и логистов, а у курьеров растут зарплаты.

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