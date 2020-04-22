Вывод экономики из тени и новые рабочие места: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина

Многие из тех, кто потерял работу во время карантина, официально не регистрируются в центрах занятости

Украина имеет очень хороший шанс сейчас отбелить экономику. Об этом, комментируя сложившуюся из-за коронавируса ситуацию в экономике, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".

"Ни для кого не секрет, и расчеты международных организаций это показывают, что часть экономики Украины работает в тени. Это серая экономика, которая работает с наличными, не платит налоги, не регистрирует официально людей на рабочих местах. Соответственно, сложилась ситуация, когда у нас официально зарегистрировалось всего 400 тысяч безработных, а большая часть, о которой мы догадываемся, не регистрируется", – сказал он.

По словам премьера, многие из тех, кто потерял работу во время карантина, официально не регистрируются в центрах занятости, потому что нигде не были оформлены, и надеются, что пройдет некоторое время и снова вернутся "на работу в серой зоне".

Реклама

Читайте также: Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на II квартал

"На самом деле ситуация сложная, мы готовы выплатить помощь, и по безработице, и помощь малообеспеченным семьям в полном объеме, кто зарегистрируется официально. Но когда человек зарегистрируется официально, он заявит о себе. Зарегистрироваться можно очень быстро, мы сделали регистрацию онлайн", - сказал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что принят закон, по которому выплаты по безработице начинаются с первого дня, независимо от статьи увольнения, конечно, если это не статья за нарушение дисциплины.

"Поэтому есть шанс, что люди зарегистрируются, войдут в такую "официальную" колею, почувствуют ее преимущества", - добавил глава правительства.

Реклама

Читайте также: Безработным из-за карантина Кабмин предложит ремонтировать дороги

В тренде Почему в США упали цены на нефть и какие могут быть последствия

По словам Шмыгаля, те 500 тысяч рабочих мест, которые власти хотят создать, "они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений".

"То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест", - сказал он.

Также новые рабочие места будут создаваться в рамках дорожного строительства и крупного инфраструктурного проекта "Большая стройка".

Реклама

Премьер добавил, что вложение в дорожную сферу 80 млрд грн дополнительно создаст 20 тысяч рабочих мест в этой сфере и 150 тысяч в сопутствующих.

"Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не только в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора", - сказал он.

Ранее Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспорта.

Как известно в Украине планируют продлить карантин до 12 марта.

Согласно последним данным, в Украине зарегистрировано 6 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 424, умерли – 174 человека.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама