Безработными могут стать 20% трудоспособного населения Украины – эксперты

Не только НБУ пытается объяснить резкий рост безработицы в Украине, эксперты тоже высказываются по поводу увеличения количество не трудоустроенных. И даже сделали прогнозы по поводу развития ситуации. Самый жесткий прогноз у вице-президента по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктора Скаршевского: по его словам, незанятых может стать за квартал почти вдвое больше, чем сейчас – до 15%.

"Вследствие тотального карантина, миллионы людей потеряли источник дохода, – говорит Скаршевский. – Порядка 700 тыс. предпринимателей, которые давали работу 4 млн украинцев, приостановили деятельность. Несколько сотен тысяч заробитчан вернулись в Украину и как минимум до сентября, а то и до конца года не смогут выехать на заработки. Если карантин продлится до июня, то безработица может увеличиться в два раза, до 3-4 млн человек или 15-20% от трудоспособного населения".

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин также говорит, что безработица будет расти, достигнув 11%.

"Усилят ее гастрабайтеры, вернувшиеся в Украину, а также сильный спад различных секторов экономики, пострадавших в период карантина, которые на начальном этапе не будут набирать людей. Спасением будет агрорынок, в котором сезонно вырастет спрос на рабочую силу, и государственные программы занятости", – анализирует Андрей Шевчишин.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский надеются, что уровень безработицы сохранится в пределах 9%. Это чуть выше, чем по последним данным Госслужбы статистики – 8,7% трудоспособного населения.

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Подробнее о том, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в ближайшем будущем, читайте в нашем экономическом прогнозе на II квартал 2020 года.

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