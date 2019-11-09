Богдан рассказал, когда иностранцы получат право покупать землю в Украине

В первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

Право покупать украинские земли в рамках нового законодательства о земельном рынке иностранцы получат через четыре года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера: "Конец эпохи бедности" на телеканале "Украина".

По словам главы ОП, в первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы. По крайней мере, в первые годы.

"Неправда, что там иностранцы. Там прерогатива в определенный период, который имеют для выкупа земли – именно украинцы. Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года, четыре с чем-то", – заявил Богдан.

По его словам, законопроект об отмене моратория на продажу сельхозземель предоставит возможность легализовать договор продажи земли, а потому ликвидирует схемы "серого рынка".

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"Надо понимать, что в Украине в год может продаваться не более 5% земли. Это статистика. На сегодняшний день этот рынок фактически работает, но этот рынок работает "вчерную". Это рынок продажи земель, когда оформляются ненадлежащие документы, когда селян часто обманывают. Денег им не выплачивают, потому что выплачивают какой-то мизер и этим пользуются крупные компании. Мы хотим легализовать, чтобы был официальный договор. Чтобы один украинец мог у другого легально купить землю", – добавил Богдан.

Напомним, правительство запустило сайт о земельной реформе.

Ранее профильный комитет Верховной Рады определился с моделью рынка земли. Комитет рассмотрел 11 законопроектов об открытии рынка сельхозземель и рекомендовал к принятию проект № 2178-10. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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