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Свобода слова Савика Шустера: "Конец эпохи бедности"

8 ноября, 17:46

Политики, эксперты и чиновники будут выяснять, как новая власть будет поднимать экономику

Сегодня, 8 ноября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о бюджете на 2020 год и о причинах бедности украинцев.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" политики, эксперты и чиновники будут выяснять, как новая власть будет поднимать экономику, что нам принесет бюджет-2020, а также когда украинцы разбогатеют.

Гостями выпуска станут руководитель Офиса президента Андрей Богдан, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, министр финансов Оксана Маркарова, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Анна Новосад, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сопредседатель фракции" Оппозиционная платформа – За Жизнь", председатель комитета по вопросам здравоохранения Юрий Бойко, народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, бывший министр инфраструктуры (2016-2019 гг.) Владимир Омелян, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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Смотрите полную запись прошлого эфира за 1 ноября, когда в студии были лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие:

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свобода слова савик шустер

Источник: Сегодня

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