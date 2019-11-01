Более половины производства "Укрспирта" находится в "тени" – Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

Более половины производства государственного предприятия "Укрспирт", которое готовят к приватизации, находится в "тени". Такие статистические данные озвучил президент Владимир Зеленский во время совещания по вопросам развития спиртовой отрасли Украины в рамках поездки в Тернопольскую область, сообщает Укринформ.

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть более половины, 55% производства сейчас "Укрспирт" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - обратился президент к участникам совещания.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финансовый результат "Укрспирт".

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"Это так же влияет на уплату налогов. Если налог на прибыль "Укрспирт" платил в 2016 году почти 30 млн, то в 2018 году ни копейки налога на прибыль крупнейший государственный спиртовой монополист не уплатил в бюджет", – отметила она.

По словам Ковалив, из-за нелегального рынка спирта государственный и местные бюджеты ежегодно недополучают 8 млрд гривен.

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Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя госпредприятия "Укрспирт".

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн. При этом она подчеркнула, что без либерализации производства спирта продать предприятие можно будет только "по цене металлолома".

Поэтому ожидается, что до конца года Верховная Рада примет поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как во Львове налоговик заставил предпринимателя купить у него партию фальсифицированной водки:

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