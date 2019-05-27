Больше требований – больше денег: эксперты объяснили, какая программа МВФ нужна Украине

По мнению специалистов, Украине пора задуматься о новой программе сотрудничества с МВФ

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Пока в Украине продолжает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), в команде президента Владимира Зеленского заговорили о новой программе сотрудничества с международной организацией. О какой программе МВФ для Украины на перспективу есть смысл говорить и станет ли действующая stand-by очередным невыполненным уроком Укарины, "Сегодня" расспросили у экспертов.

Как известно,история взаимоотношений МВФ и Украины началась с 1992 года, и ни одна кредитная программа не завершилась полным выполнением Украиной взятых на себя обязательств.

Действующая программа не станет исключением, отмечает экономист Борис Кушнирук.

"Действующая программа stand-by фактически остановлена. Можно со 100% -ной уверенностью сказать, что ее уже не будет", – сказал экономист.

По мнению Кушнирука, помимо формальных показателей, МВФ и США не одобрят некоторые судебные и кадровые решения. А рассмотрение новой программы возможно не раньше весны следующего года, после принятия нового госбюджета, говорит Кушнирук, но предупреждает: есть риск того, что новое правительство может не найти общий язык с МВФ.

Противоположного мнения придерживается Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital. Он убежден: stand-by Украина закроет успешно.

"Эту программу мы выполняем, она очень легкая и было бы странно ее не выполнить, – сказал он. – С новым правительством МВФ точно будет общаться. Если, согласно оптимистическому сценарию, до средины сентября будет новое правительство, то до средины декабря можем получить еще один транш, и возможно он будет даже больше, чем запланированный очередной транш. Возможно, дадут один больший вместо двух".

Однако срок действия программы stand-by заканчивается и есть смысл говорить о новой.

"Пан Данилюк абсолютно прав, когда говорит, что этой программы Украине будет недостаточно, потому что Украина по-прежнему находится в тяжелом финансовом положении и для того, чтобы рассчитываться по прежним долгам, нужно снова занимать, – убежден Виктор Суслов, экс-министр экономики.

По его мнению, это должна быть программа расширенного финансирования (EFF).

"После завершения этой программы нужно будет добиваться новой программы финансирования, наверное, более серьезной, более денежной для Украины – что-то вроде программы расширенного финансирования, которая была с 2015 года, условия которой Украина не смогла выполнить в полном объеме, которая была досрочно завершена и заменена программой stand-by", – отметил Суслов.

С ним согласен и Александр Паращий.

"На программе нам не стоит заканчивать сотрудничество, нужно уже думать о новой программе. Это скорее всего будет программа расширенного финансирования, которая предусматривает и большие транши, и требования", – сказал он.

В ней, скорее всего, перед Украиной будут вновь поставлены ранее невыполненные задачи – проведение большой приватизации и открытие рынка земли.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.

Ранее советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

А 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Ранее эксперты попытались спрогнозировать, как отсрочка в предоставлении транша МВФ отразится на экономике страны, выплате внешних долгов и курсе гривни.

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