Болгария и Турция начали получать российский газ в обход Украины

Официальный запуск "Турецкого потока" еще не состоялся, но поставки топлива уже осуществляются

Укладка "Турецкого потока" / Фото: gazprom.ru

Болгария и запад Турции наряду с Северной Македонией и Грецией начали получать газ через газопровод "Турецкий поток", который официально откроется только 8 января. Об этом свидетельствуют данные информационной платформы ENTSOG.

Согласно им, с начала 2020 года через новую точку приема-сдачи газа на границе Турции и Болгарии "Странджа 2/Малкочлар" подается 20-25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок — "Странджа/Малкочлар".

Эту схему подтвердил в беседе с Болгарским национальным радио генеральный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.

"Природный газ поступает из Турции – через "Турецкий поток" поступает в компрессорную станцию "Странджа" на болгарской территории и возвращается в Турцию", - сказал он.

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Поставки газа в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу (через Украину, Молдову и Румынию) полностью прекращены, свидетельствуют данные "Булгартрансгаза". Тем не менее, заметил Малинов, система "Булгартрансгаза" готова принять газ с Транбалканского маршрута в случае необходимости.

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Болгарский газовый дистрибьютор Bulgargaz сообщил, что Bulgargaz EAD и ООО "Газпром экспорт" в соответствии с подписанным за два дня до Нового года дополнительным соглашением с 1 января 2020 года сменили точку приема-сдачи газа с румынской границы (точки "Исакча" и "Негру-Вода") на пункт на турецкой границе (точка "Странджа 2/Малкочлар").

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами на западе. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

Также новости "Сегодня" писали о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям, минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021–2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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