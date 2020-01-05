Северная Македония и Греция начали получать газ из "трубы" в обход Украины

Поставки газа из России осуществляются через новую точку входа на границе Турции и Болгарии

Газопровод "Турецкий поток". Фото: Газпром

Греция и Северная Македония через газотранспортную систему Болгарии начали получать газ по "Турецкому потоку". Об этом сообщил глава компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, передает радио BNR.

"Поставки газа из России успешно осуществляются через новую точку входа "Странджа 2" через Турцию… Северная Македония и Греция также получают газ через Странджу 2", - сказал Малинов.

Малинов отметил, что по состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом он подчеркнул, что Болгария готова использовать их при необходимости.

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Ранее сообщалось, что строительство 11-километрового участка, соединяющего "Турецкий поток" с болгарским "Балканским потоком", уже полностью завершено, с 1 января газ на территорию Болгарии будет поступать через компрессорную станцию "Странджа 2" с территории Турции.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами на западе. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

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В ноябре 2018 года"Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

Также новости "Сегодня" писали о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям, минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021–2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

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