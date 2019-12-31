Газовые переговоры завершены: как это было и что получит Украина

ugv.com.ua

Разрешение проблемы газового транзита стало одним из наиболее ярких заключительных аккордов минувшего года. 30 января ближе к полуночи, на сутки позже запланированного срока, пятидневные финальные газовые переговоры между российскими и украинскими газовыми компаниями завершились-таки подписанием пакета документов. Теперь точно можно говорить о том, что в ближайшие 5 лет российский газ будет транспортироваться в страны Европы через территорию Украины. Правда, в значительно меньших объемах, чем раньше. Тем не менее это гарантирует ежегодные поступления миллиардов долларов на счета украинских государственных компаний и бесперебойное газоснабжение "проблемных" населенных пунктов.

Финальные переговоры начались еще 26 декабря и должны были завершиться 29-го, как было зафиксировано в протоколе по результатам трехсторонней встречи в Берлине 19 декабря . Однако уложиться в оговоренный срок не удалось. Переговоры проходили далеко не так гладко, как можно было ожидать, судя по оптимистичным (но при этом расплывчатым) заявлениям разных сторон накануне финальной встречи.

Только на днях сайт "Сегодня" перечислял оптимистичные новости с "газового фронта": Евросоюз одобрил анбандлинг "Нафтогаза" и сертифицировал "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов, проигранные в Стокгольмском арбитраже. Уже после выхода материала стало известно, что Кабмин одобрил подписание "мирового соглашения" с "Газпромом". Казалось бы, дело уверенно движется к благополучной развязке. Однако, когда российский министр энергетики Александр Новак заявил, что стороны "окончательно договорились" о транзитном контракте и дело за малым – за подписанием конкретных документов хозяйствующими субъектами, "Нафтогазом", ОГТСУ и "Газпромом", – украинская сторона это опровергла. Мол, согласования продолжаются. Похоже, в данном случае опять получила подтверждение поговорка, что дьявол кроется в деталях. Именно на этапе окончательного согласования текстов и возникла проволочка.

Поздно вечером в субботу, 28 декабря, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев написал в Facebook, что "борьба идет за каждую запятую". "Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", – заявил он, объяснив задержку разногласиями по двум документам из трех, которые предполагалось подписать. А именно:

- Договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Тут идет речь об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. "Газпром" или иная компания могут прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз". Мы понимаем, что на какой бы срок ни был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток – 2", обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – написал Коболев.

Иными словами, как мы и предполагали ранее, в этом договоре зафиксированы только обязательства "Нафтогаза" по прокачке определенных объемов, но не зафиксированы обязательства России поставлять этот объем. А при таком раскладе снова возникает риск давления и шантажа со стороны РФ.

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- Мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года. Конечно, тут также идут активные дискуссии относительно принципов и гарантий. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – написал Коболев.

Российские СМИ со слов российских чиновников сообщили, что речь идет об отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. А также о том, что Украина должна снять претензии к "Газпрому" со стороны Антимонопольного комитета на 7,4 млрд долларов. О конкретных обязательствах российской стороны, конечно, не упоминается.

О проблемах с третьим документом – межоператорским соглашением между ОГТСУ и "Газпромом" – Коболев не сообщал. Наоборот, написал так: "Нам нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС".

О важности газового вопроса для обоих государств – и не только в экономическом плане – свидетельствует, в частности, тот факт, что, начиная с субботы, российская сторона начала настоящую информационную войну. В СМИ то забрасывалась информация о благополучном завершении переговоров (которые на тот момент еще были в самом разгаре), то звучали обвинения в адрес украинской стороны о затягивании процесса. В частности, российский чиновник Владимир Джабаров, первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации, заявил, что в ситуацию, похоже, "вмешалась третья сила". Довольно прозрачно намекая на США.

В тренде Украина и Россия подписали контракт на транзит газа

"Нафтогаз" сначала раз за разом опровергал российские фейки, а затем, уже в понедельник, запустил "онлайн-марафон", где ситуацию объясняли и комментировали эксперты. Марафон продолжался 6 часов, но после того, как пакет газовых документов был наконец подписан, внезапно закончился без всяких объяснений и сообщений о результатах.

Зато после полуночи, фактически уже 31 декабря, наконец стали появляться сообщения о результатах встречи на самой оперативной информационной площадке последнего времени – в Facebook. Участники газовых переговоров сообщили: пакет документов подписан. "Перемога".

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В результате продления транзита украинские компании получат от "Газпрома" в течение 5 лет порядка 7,2 млрд долларов или больше, в зависимости от фактических объемов. Кроме того, как сообщил министр энергетики Алексей Оржель, снята проблема газоснабжения целого ряда населенных пунктов Украины, таких как Вовчанск, Добрый, Могилев-Подольский, Троицкое и Воеводское. "При остановке транзита они остались бы без газа из-за специфики присоединения к сети", – написал министр. Кроме того, он отметил, что стабильность на газовом рынке Европы будет способствовать уменьшению цены на газ для конечного потребителя, то есть для всех украинцев.

Между тем никакой конкретики о пунктах подписанных договоров никто из участников не посчитал нужным сообщить. А поскольку это соглашения между субъектами хозяйствования, а не между органами власти, они имеют право не разглашать их содержание. А значит, узнать о том, что именно стало причиной разногласий и кто победил в этом споре, мы сможем, только если участники переговоров сами захотят раскрыть детали соглашений. Ну, или в результате "слива" информации, как это произошло с предыдущими газовыми контрактами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что после Нового года импорт электроэнергии из России приостановят, но ненадолго.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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