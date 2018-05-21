Болгария отказалась докупать у России истребители МиГ-29

Сегодня, 09:22

Радев объяснил, почему совершить сделку невозможно

МиГ-29 на вооружении Болгарии. Фото: Krasimir Grozev / Wikipedia
МиГ-29 на вооружении Болгарии. Фото: Krasimir Grozev / Wikipedia

Болгария не сможет дополнительно закупить у России истребители МиГ. При этом ранее Болгария подписала соглашение с РФ на ремонт МиГ-29, отклонив жалобу Украины. Теперь президент Болгарии Румен Радев отметил, что, по утвержденным правительством его страны требованиям, самолеты должны быть произведены и находиться на вооружении как минимум в одном из государств-членов НАТО или ЕС, передает ТАСС.

"Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении, по крайней мере, в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств. Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами: покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна", – пояснил Радев в интервью российскому изданию.

Радев при этом объяснил соглашение о ремонте истребителей: "Несмотря на то, что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и в связи с этим необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку". По мнению Радева, это соглашение является доказательством необходимости "восстановления взаимовыгодных отношений с Россией".

При этом Радев уже заявил, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море – "Болгарском потоке" в обход Украины.

Отметим, что социалист Радев еще во время своей избирательной кампании неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС. Радев ранее говорил и о том, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.
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