Болгария отказалась докупать у России истребители МиГ-29

Болгария не сможет дополнительно закупить у России истребители МиГ. При этом ранее Болгария подписала соглашение с РФ на ремонт МиГ-29, отклонив жалобу Украины. Теперь президент Болгарии Румен Радев отметил, что, по утвержденным правительством его страны требованиям, самолеты должны быть произведены и находиться на вооружении как минимум в одном из государств-членов НАТО или ЕС, передает ТАСС.

"Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении, по крайней мере, в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств. Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами: покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна", – пояснил Радев в интервью российскому изданию.

Радев при этом объяснил соглашение о ремонте истребителей: "Несмотря на то, что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и в связи с этим необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку". По мнению Радева, это соглашение является доказательством необходимости "восстановления взаимовыгодных отношений с Россией".

При этом Радев уже заявил, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море – "Болгарском потоке" в обход Украины.

Отметим, что социалист Радев еще во время своей избирательной кампании неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС. Радев ранее говорил и о том, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.