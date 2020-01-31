Вторая пенсия: как выбрать негосударственный пенсионный фонд

Рассчитывать на существенное увеличение выплат от Пенсионного фонда бессмысленно, а значит, можно подумать о других путях накопить на старость

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Солидарная пенсионная система, которая до сих пор для подавляющего числа украинцев является единственной надеждой на доходы в старости, стремительно изживает себя. Тех денег, что собираются в Фонд как единый социальный взнос (ЕСВ), катастрофически не хватает, причем потребность в дотациях из бюджета год от года растет. Например, если в 2007 году ПФУ собрал 74,67% от той суммы, которая нужна для выплаты пенсий за год, а из бюджета доплатили 25,33%, то в 2019 году удалось собрать только 55,6% от необходимой суммы, то есть чуть больше половины. А 44,4% пришлось брать из госбюджета.

Эксперты говорят: ситуация будет ухудшаться и дальше. А это значит, что рассчитывать на существенное увеличение выплат от Пенсионного фонда бессмысленно. Недаром в Украине в последнее время повышают пенсионный возраст и ужесточают требования к страховому стажу.

"Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсии на 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант. Сейчас 13 млн человек платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн пенсионеров. Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально", – говорит Татьяна Сальникова, председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

В ближайшее время власть намерена принять законы, которые позволят запустить второй уровень пенсионной системы – обязательное накопительное пенсионное обеспечение. Но обязательным такой вид пенсионных отчислений будет только для наемных работников, и то не скоро. А работодатели, физлица-предприниматели и, разумеется, те, кто до сих пор работает без официального оформления, вообще будут делать отчисления на накопительную пенсию только по желанию. Подробно о том, как планируется организовать накопительное пенсионное обеспечение, сайт "Сегодня" писал в материале "Надо копить: украинцам готовят новый закон о пенсиях".

Единственный выход обеспечить себе безбедное существование на пенсии – уже сейчас начинать копить на "прибавку" к солидарной пенсии. Способов это сделать сегодня несколько:

- делать накопления в негосударственных пенсионных фондах

- оформить пенсионное страхование

- открыть банковский депозит

- скопить деньги любым способом и приобрести недвижимость, которую затем сдавать в аренду.

Сегодня мы расскажем, какие в Украине есть негосударственные пенсионные фонды и как выбрать надежный.

Сколько в Украине пенсионных фондов

Закон Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении" был принят еще в 2003 году. А первые лицензии для таких учреждений стали выдаваться в 2004-м. Деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынок финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Согласно реестру, размещенному на сайте регулятора, на сегодня в Украине насчитывается 59 различных негосударственных пенсионных фондов. Забегая наперед, отметим, что пока ни один НПФ не закрылся, несмотря на все кризисы и скачки курса.

Не все пенсионные фонды одинаково доступны для всех граждан. По закону, НПФ могут быть трех видов:

- корпоративные

- профессиональные

- открытые

Корпоративные НФП могут создаваться на крупных предприятиях для сотрудников. На сегодня таких фондов в Украине всего несколько. Например, корпоративный фонд "НКПФ ОАО "Укрэксимбанк" существует с 2006 года. В нем насчитывается 5739 участников, которые сообща сделали взносы в фонд на 150 млн грн.

Профессиональные пенсионные фонды могут быть созданы профсоюзами для своих членов и их семей, а также различными объединениями по профессиональному признаку. В Украине сегодня действуют, например, фонд "Магистраль", основанный Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины (326 тыс. участников), Горно-металлургический профессиональный пенсионный фонд (929 участников).

Целый ряд фондов называют себя корпоративными или профессиональными, однако в лицензии это не отражено. Например, профессиональным можно считать пенсионный фонд Независимого отраслевого профсоюза энергетиков (36 тыс. участников). А корпоративным называет себя НПФ Национального банка Украины (12,3 тыс. участников).

Открытых негосударственных пенсионных фондов в Украине гораздо больше. И их участником может стать любой гражданин Украины. Познакомиться с перечнем всех пенсионных фондов можно на сайте Нацкомфинуслуг.

Как выбрать пенсионный фонд?

Критерий, которым однозначно не стоит руководствоваться при выборе НПФ, – его название. Оно может быть достаточно "громким" при весьма скромных финансовых показателях, может напоминать название другого фонда, с другими финансовыми показателями. Также может обмануть, например, словом "профессиональный" или указание на регион в названии, тогда как фонд на самом деле может быть открытый и доступный для всех.

Эксперты предлагают при выборе пенсионного фонда руководствоваться целым рядом критериев. Один из них – количество участников.

"Прежде всего, стоит узнать срок существования фонда и количество участников. Это косвенный показатель доверия. Но чем больше участников в фонде, тем больше размер активов фонда и тем меньше комиссия за администрирование. Кроме того, через вкладку "Новости" в Google стоит пересмотреть статьи и выяснить не было ли скандальных новостей. Причем проверять нужно не только НПФ, но и компанию по управлению активами (КУА), которая управляет активами этого НПФ. Важны репутация "основателей" НПФ, профессиональный опыт команды экспертов КУА, а также основные финансовые показатели деятельности НПФ за предыдущие периоды – все эти данные должны быть открытыми на сайте НПФ. Этой информации должно хватить для первоначального анализа", – говорит Павел Матияш, заместитель директора по развитию бизнеса финансовой компании "Activitis".

Ниже – список негосударственных пенсионных фондов, который подскажет, сколько людей уже доверили тому или иному НПФ свои деньги. При этом отметим, что многие фонды образовались совсем недавно, и именно этим может объясняться небольшое число их вкладчиков. Так что для формирования окончательного мнения стоит изучить и другие показатели деятельности НПФ.

Список открытых НПФ по числу участников

(информация с сайта Нацкомфинуслуг по состоянию на 30 января 2020 года)

№ п/п Название на сайте Число участников 1 НТ ВНПФ "Європа" 133765 2 ВНПФ "Емерит-Україна" 70606 3 НПФ "Всі" 55026 4 ВПФ "ПриватФонд" 49305 5 ВПФ "ОТП Пенсія" 46761 6 НТ ВПФ "Династія" 39 989 7 ВНПФ "Європейський вибір" 18456 8 НТ "ВПФ "Соціальна перспектива" 14646 9 НП "ВНПФ "АРТА" 5165 10 ВНПФ "Золота осінь" 5110 11 ВНПФ "Надійна перспектива" 4930 12 ВНПФ "Причетність" 4663 13 ВНПФ "Україна" 4572 14 НТ ВПФ "Соціальний стандарт" 4338 15 Відкритий пенсійний фонд "НІКА" 3352 16 ВНПФ "Прикарпаття" 2958 17 ВНПФ "Український пенсійний капітал" 1802 18 ВНПФ "Національний" 1535 19 НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля" 1447 20 ВНПФ "Пенсійна опіка" 1423 21 Пенсійний фонд "Покрова" 1371 22 НТ ВНПФ "Дністер" 1371 23 ВНПФ "Гарант-Пенсія" 1349 24 НТ "ВНПФ "Резерв Рівненщини" 1339 25 ВПФ "Фармацевтичний" 1325 26 НО "ВПФ "Соціальні гарантії" 1146 27 ВНПФ "Столичний резерв" 1076 28 НПФ "Взаємодопомога" 937 29 ВНПФ "ЛАУРУС" 868 30 НПФ "Відкритий пенсійний фонд "Фріфлайт" 780 31 НПФ "Пенсійний капітал" 623 32 НО ВНПФ "Довіра-Україна" 517 33 Пенсійний фонд "Соціальна підтримка" 511 34 ВНПФ "Українська пенсійна спілка" 476 35 ВНПФ "Український пенсійний фонд" 430 36 НТ ВНПФ "Золотий вік" 168 37 НТ ВНПФ "Фонд пенсійних заощаджень" 141 38 НТ "ВНПФ "Надія" 104 39 НТ ВНПФ "Український пенсійний контракт" 46 40 ВНПФ "Джерело" 37 41 ВНПФ "Всеукраїнський пенсійний фонд" 32 42 ВНПФ "Турбота" 20 43 ВНПФ "Ініціатива" 14 44 ВНПФ "Кремінь" 9 45 ВНПФ "Українська ощадна скарбниця" 2 46 ВНПФ "Перший Нафтогазовий" 2 47 ВПФ "Гідне життя" 0

Как было сказано выше, число вкладчиков НПФ – далеко не единственный критерий, по которому стоит выбирать пенсионный фонд. Также немаловажный критерий для участников НПФ – это прибыль, которую можно получить с пенсионных накоплений. Этот показатель в значительной мере зависит от эффективности работы компании по управлению активами. Но об этом мы расскажем подробнее в нашей следующей публикации.

А если пенсионный фонд исчезнет?

Многие украинцы опасаются вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды именно потому, что не уверены, что финансовое учреждение продолжить существовать и через 20, и через 40 лет. Ведь пенсия далеко, плюс каждый рассчитывает получать саму пенсию еще несколько десятков лет.

В законе "О негосударственном пенсионном обеспечении" четко говорится: "Пенсионный фонд не может быть объявлен банкротом и ликвидирован по законодательству о банкротстве" (ст. 6). Правда, НПФ могут быть ликвидированы по решению основателей и по инициативе Нацкомфинуслуг (за нарушения законодательства). Но, во-первых, такого пока не происходило, а во-вторых, в случае ликвидации все деньги вкладчиков переводятся на их счета в других учреждениях.

Хотя вскоре в Украине может исчезнуть первый пенсионный фонд. КНПФ "Почтовик" был создан в 2008 году для сотрудников АО "Укрпочта". Однако сейчас он находится в стадии ликвидации: в сентябре 2019-го наблюдательный совет Укрпочты" принял решение о ликвидации НКПФ до 25 марта 2020 года по причине прекращения участия в нем всех членов. По данным Нцкомфинуслуг, на сегодня в фонде "0" участников. Так что это может стать первым прецедентом ликвидации негосударственного пенсионного фонда в Украине.

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