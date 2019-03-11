Большая разборка: что такое налоговая соцльгота и кому она положена

На получение налоговой социальной льготы не могут рассчитывать самозанятые предприниматели

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Большая разборка: что такое налоговая соцльгота и кому она положена Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc1/daa/5c7fc1dab0015.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc1/daa/5c7fc1dab0015.jpg 2019-03-11T07:00:00+02:00 Экономика На получение налоговой социальной льготы не могут рассчитывать самозанятые предприниматели

Во всех аспектах налоговых социальных льгот журналисты "Сегодня" разбиралисть при поддержке старшего партнера юк Dega Partners Игоря Деревянко.

Что такое налоговая соцльгота

Налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде зарплаты, на сумму налоговой соцльготы. Она применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как зарплата. Но размер льготы не должен превышать сумму, равную размеру месячного прожминимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4, округленного до 10 грн. Так, при размере прожминимума для трудоспособного лица на 1 января 2019-го в сумме 1921 грн предельный доход для применения льготы составит: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн. А общий размер налоговой соцльготы для любого налогоплательщика ограничивается 50% размера прожминимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, что в итоге составляет 960,5 грн. И если учесть, что прожминимум (1921 грн) и минзарплата (4173 грн) существенно отличаются, то сейчас льготой могут воспользоваться те, кто работает неполный рабочий день, имеет от 2 маленьких детей, совмещает должности у одного работодателя.

Какие льготы дают родителю при воспитании детей

Предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой соцльготы одному из родителей в случае содержания ребенка, определяется как произведение предельного дохода для применения налоговой соцльготы в 2019-м и количества детей. Так, для одного из родителей предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной в случае содержания 2 детей до 18 лет составит: 2690 грн х 2 = 5380 грн, а для второго родителя — 2690 грн.

При этом если налогоплательщик содержит 2 или более детей в возрасте до 18 лет, тогда размер налоговой соцльготы составляет 100% от общего размера налоговой соцльготы (960,5 грн). Это рассчитывается как произведение общего размера налоговой соцльготы и количества детей в возрасте до 18 лет. Например, для налогоплательщика, который удерживает 2 детей в возрасте до 18 лет, размер налоговой соцльготы составит 1921 грн.

А для одиноких матерей (отцов), вдов (вдовцов), опекунов, попечителей, а также налогоплательщиков, которые содержат ребенка-инвалида, размер налоговой соцльготы составляет 150% от общего размера (960,5 грн) и насчитывает 1440,75 грн в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Какие социальные налоговые льготы предоставляют ветеранам и инвалидам войны

На 150% от общего размера налоговой соцльготы могут рассчитывать многие налогоплательщики. В частности, сюда относятся 1-я и 2-я категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; учащиеся, студенты, аспиранты; инвалиды I—II группы, в том числе с детства; лица, кому присуждена пожизненная стипендия как гражданину, подвергшемуся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов; участники боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны и др.

А 200% налоговой соцльготы от ее общего размера могут воспользоваться Герои Украины; Герои Советского Союза; лица, награжденные 4 и более медалями "За отвагу"; участники боевых действий во время Второй мировой войны или лица, в то время работавшие в тылу, инвалиды I—II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны. Также сюда относятся бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лица, признанные репрессированными, реабилитированными и т. д.

Какие ограничения есть для применения льготы

Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту его начисления и выплаты. Причем на эту соцльготу можно рассчитывать только после представления работодателю заявления налогоплательщика о применении этой налоговой льготы и предоставлении документов, подтверждающих такое право.

Важно помнить, что налоговая социальная льгота не может быть применена в ряде случаев.

В частности, если налогоплательщик получает другие доходы, нежели его заработная плата, то не может получить на эти доходы налоговую социальную льготу.

Или если налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает не только заработную плату, но одновременно и другие доходы — например, стипендию или иное (денежное или вещевое) обеспечение учащихся, студентов, аспирантов, военнослужащих, что выплачивается из бюджета. В таком случае он также не может получать налоговую социальную льготу.

А еще на налоговую социальную льготу не могут рассчитывать самозанятые лица, если получают доход от осуществления предпринимательской деятельности или другой независимой профессиональной деятельности.

Важно помнить, что при применении налоговой социальной льготы по двум или более основаниям, налогоплательщик имеет право лишь на одну налоговую социальную льготу по основанию, предусматривающему ее наибольший размер.

В последнем правиле исключением могут стать следующие случаи: налоговая социальная льгота применяется при содержании ребенка-инвалида. В данной ситуации налоговая соцльгота прилагается к льготе по содержанию двух или более детей в возрасте до 18 лет.

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Есть ли наказание, если льготу применяют неверно

Если налоговую соцльготу применяют при получении других доходов в течение любого отчетного налогового месяца или по нескольким местам получения доходов, тогда налогоплательщик теряет право на получение этой льготы по всем местам получения дохода. Этот механизм действует начиная с месяца, когда имело место такое нарушение, и заканчивая месяцем, когда право на применение соцльготы восстанавливается.

При этом восстановление получения налоговой социальной льготы возможно лишь в случае, когда работник-налогоплательщик предоставляет всем работодателям заявления об отказе от льготы с указанием месяца, когда произошло нарушение порядка ее применения. На этом основании каждый работодатель начисляет и удерживает сумму недоплаты налога и штраф в размере 100% суммы этой недоплаты.

Это делается за счет ближайшей выплаты дохода такому налогоплательщику. Если же сумма выплаты недостаточна, за счет последующих выплат. В том же случае, если суммы недоплаты-штрафа не были удержаны налоговым агентом за счет дохода налогоплательщика, эти суммы включаются в годовую налоговую декларацию такого налогоплательщика.

При этом право на применение налоговой соцльготы восстанавливается с налогового месяца, следующего за месяцем, когда сумма недоплаты и штраф были погашены.

Напомним, ранее в рамках рубрики "Большая разборка" журналисты "Сегодня" разбирались в том, что такое налог на доходы физлиц и что такое ЕСВ и кому он нужен.

В то же время бизнес бьет тревогу: в Украине придумали новую налоговую шкалу. Украинские депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.