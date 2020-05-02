"Большая стройка": Кабмин и сайт по трудоустройству запустили проект для поиска персонала

В 2020 году минимальная зарплата рабочих в дорожной сфере составит 9 670 грн

В начале мая стартовал онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли, где планируется активное строительство и пока не хватает персонала. Об этом сообщает правительственный портал. К госпрограмме "Большая стройка" Кабмин в партнерстве с robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли – "Дороги и работа".

Напомним, минимальная зарплата рабочих зафиксирована на уровне 9 тыс. 670 грн. Однако ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков говорил, что в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет 16-17 тыс. грн.

В рамках госпрограммы к строительству дорог планируется привлечь 38 тыс. дорожных специалистов и еще 120 тыс. из смежных отраслей.

Реклама

Кабмин планирует направить на ремонт и строительство дорог 112 млрд грн.

В правительстве отмечают, что "Дороги и работа" – это онлайн-инструмент информирования о возможностях трудоустройства, который призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и дать ответ на вопрос: "Как стать дорожником без опыта работы?".

Для этого налажено сотрудничество с "Учебным центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров". В Учебном центре работники дорожной отрасли получают профессионально-техническую квалификацию, а также могут повысить ее и переквалифицироваться.

В рамках проекта пользователи смогут узнать о необходимых шагах для того, чтобы перейти в новую сферу.

Реклама В тренде Украинскую экономику ждет падение на 11% за квартал – НБУ

На сайте robota.ua есть инструмент для поиска вакансий по трем основным критериям: профессии, региону и компании. После выбора желаемой опции пользователь переходит на отдельные блоки сайта, разработанные специально для проекта. Подрядные организации оперативно размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.

Ранее Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") и участники рынка подписали Меморандум о защите прав работников дорожного хозяйства и создании новых рабочих мест.

Меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования, закрепление минимальной зарплаты для дорожных специальностей на уровне 9 тыс. 670 грн в месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает очень правильным обеспечение минимальной заработной платы и медстрахования для всех людей, которые будут строить дороги в Украине.

Реклама

В прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В жилом строительстве рост составил 3%, в нежилом – 27,4%, в инженерном – 23,3%. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. А из госбюджета на строительство выделили 40,6 млрд грн.

Напомним, суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама