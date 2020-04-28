"Большая стройка": Шмыгаль рассказал, что нужно делать без промедления

Кабмин планирует в 2020 году обеспечить строительство дорог, мостов, больниц, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после доклада председателей обладминистраций о ходе реализации программы "Большая стройка "- ранее о ней заявил президент Владимир Зеленский.

"Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 000 новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", – сказал глава Кабмина.

Он добавил, что в планах значится расширение программы и на строительство мостов.

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"Школы, детские сады и стадионы – это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, – реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях", – уточнил Шмыгаль.

По его словам, программа "Большая стройка" поможет реализовать в Украине три важные задачи: поддержать людей работой, улучшить качество дорог и начать разогрев экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

"Треть всех средств от программы должна уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя", – акцентировал премьер.

Напомним, по проекту "Большое строительство" в 2020 году планируется строительство или реконструкция 4 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детсадов, 210 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1-го и 2-го уровней, 427 медицинских амбулаторий, 169 спорткомплексов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Денис Шмыгаль оценил объем коррупции в строительной отрасли Украины на уровне бюджета одного крупного города страны.

В прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В жилом строительстве рост составил 3%, в нежилом – 27,4%, в инженерном – 23,3%. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. А из госбюджета на строительство выделили 40,6 млрд грн.

Одним из факторов роста была государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, а также средств международных доноров.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как в Украине планируют построить тысячи километров качественных дорог:

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