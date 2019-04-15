Больше покупаем, чем продаем: как торгует Украина
За два месяца отрицательное сальдо составило 760 млн долларов
Экспорт товаров из Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 7,96 млрд долларов, а импорт в страну – 8,72 млрд долларов.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 15 апреля.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели выросли на 7,9% и 7,6% соответственно.
Отрицательное сальдо составило 760 млн долларов, тогда как годом ранее – 727,4 млн долларов.
Таким образом, за первые два месяца этого года Украина больше покупала иностранную продукцию, чем продавала свою.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 202 стран мира.
Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).
При этом за последние пять лет доля нашего экспорта в Евросоюз практически удвоилась.
По итогам января 2019 года экспорт товаров из Украины достиг 4,07 млрд долларов, а импорт в страну – 4,05 млрд долларов. Положительное сальдо составило 20,9 млн долларов, тогда как годом ранее наблюдалось отрицательное сальдо – 294,1 млн долларов.
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