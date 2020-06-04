Большое строительство: "Укравтодор" открыл первую дорогу из списка

Государственное агентство автомобильных дорог Украины официально открыло отремонтированный участок длиной 47,5 км на автодороге Т-14-16 Львов – Пустомиты – Меденичи в рамках президентской программы "Большое строительство".

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

Реклама

При этом капитальный ремонт дороги проводился с 2017 по 2020 годы. По информации ведомства, наибольшее количество километров было сделано с середины июня 2019 года.

В 2019 году работы были завершены на 20,8 км, в 2020-м – на 8,4 км.

В тренде Рада забраковала программу деятельности Кабмина

Отремонтировано 12 мостовых переходов и четыре транспортные развязки. Внешнее освещение на дороге обустроено в соответствии с европейскими стандартами.

Реклама

"Мы открываем одну из первых дорог, завершенных в рамках президентской программы "Большое строительство". Если посмотреть на другие области, где годами не проводились ремонты, Львовская – позитивное исключение. В то же время мы видим, что этого недостаточно. В 2020 году поднимаем планку выше и, согласно амбициозному плану, обновим в области почти 250 км", – заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Добавим, что к концу 2020 года планируется завершить ремонт на 242,8 км автодорог Львовской области.

Ранее сообщалось, что областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама