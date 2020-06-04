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Большое строительство: "Укравтодор" открыл первую дорогу из списка

4 июня, 20:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Отремонтированный участок - длиной 47,5 км

Государственное агентство автомобильных дорог Украины официально открыло отремонтированный участок длиной 47,5 км на автодороге Т-14-16 Львов – Пустомиты – Меденичи в рамках президентской программы "Большое строительство".

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

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При этом капитальный ремонт дороги проводился с 2017 по 2020 годы. По информации ведомства, наибольшее количество километров было сделано с середины июня 2019 года.

В 2019 году работы были завершены на 20,8 км, в 2020-м – на 8,4 км.

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Отремонтировано 12 мостовых переходов и четыре транспортные развязки. Внешнее освещение на дороге обустроено в соответствии с европейскими стандартами.

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"Мы открываем одну из первых дорог, завершенных в рамках президентской программы "Большое строительство". Если посмотреть на другие области, где годами не проводились ремонты, Львовская – позитивное исключение. В то же время мы видим, что этого недостаточно. В 2020 году поднимаем планку выше и, согласно амбициозному плану, обновим в области почти 250 км", – заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Добавим, что к концу 2020 года планируется завершить ремонт на 242,8 км автодорог Львовской области.

Ранее сообщалось, что областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

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строительство ремонт дороги Укравтодор Львовская область

Источник: Интерфакс-Украина

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