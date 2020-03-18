Борьба против коронавируса бьет по мировой экономике – S&P

Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии

Мировая экономика столкнется с масштабной рецессией в этом году из-за пандемии COVID-19. Как сообщает во вторник агентство Reuters, об этом говорится в новом отчете S&P Global.

"Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году", - указало рейтинговое агентство. Оно отметило, что снижение интенсивности движения капиталов, а также ужесточение финансовых условий одновременно с шоком на рынке нефти нанесет ущерб кредитоспособности экономических агентов.

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На прошлой неделе глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что без скоординированных действий ЕС может ждать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года.

Тем временем, на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. Так, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% в понедельник, 17 марта, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

О том, как в США борются с коронавирусом смотрите в сюжете:

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