Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Борьба против коронавируса бьет по мировой экономике – S&P

18 марта, 01:21

Денис Беспалов

Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии

Мировая экономика столкнется с масштабной рецессией в этом году из-за пандемии COVID-19. Как сообщает во вторник агентство Reuters, об этом говорится в новом отчете S&P Global.

"Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году", - указало рейтинговое агентство. Оно отметило, что снижение интенсивности движения капиталов, а также ужесточение финансовых условий одновременно с шоком на рынке нефти нанесет ущерб кредитоспособности экономических агентов.

Реклама

На прошлой неделе глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что без скоординированных действий ЕС может ждать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года.

В тренде
Доллар пробил новую психологическую отметку, евро также взлетел: курс НБУ

Тем временем, на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. Так, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% в понедельник, 17 марта, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

О том, как в США борются с коронавирусом смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус рецессия мировой кризис

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...