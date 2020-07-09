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Борьба с коронакризисом: Украина получит 350 млн долларов в кредит

9 июля, 10:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Деньги также помогут провести экономические реформы

Украина ждет от Всемирного банка (ВБ) получения кредита в 350 млн долларов на поддержку экономикии борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Этот вопрос, в частности, обсудил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора с вице-президентом ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

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"Стороны обсудили предоставление Украине 350 млн долларов США в рамках "Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления" (ППР). Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Ермак и Бьерде также обсудили прогресс земельной реформы в Украине и реформу корпоративного управления. Кроме того, речь шла о мероприятиях для обеспечения макроэкономической стабильности Украины.

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Как известно, в целом размер помощи от Всемирного банка составит 1 млрд долларов. Дорогу к получению этого финансирования для Украины открыло заключение соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), который уже выделил первый транш по новой программе stand-by.

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Ранее президент Владимир Зеленский объяснял, может ли Украина выжить без помощи МВФ и других кредиторов:

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кризис кредиты Украина Всемирный банк финансовая помощь коронавирус Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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