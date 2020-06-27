Украина получит кредит на 350 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Всемирный банк решил предоставить Украине 350 миллионов долларов кредита на поддержку реформ для экономического восстановления страны.

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Как говорится в пресс-релизе Всемирного банка, такое решение принял совет исполнительных директоров в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления. Эти деньги пойдут на поддержку реформ и помогут смягчить последствия пандемии COVID-19.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, сказалась на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создала дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 миллионов долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", – рассказал директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Отметим, что это – первый из двух запланированных займов. Как ожидается, еще один кредит Украина получит на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат населению пожилого возраста.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины уменьшится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики достигнет 5,2%.

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Также мы сообщали, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает выполнение несложных структурных изменений.

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