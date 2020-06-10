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В Минфине объяснили, какую помощь предоставят международные доноры

10 июня, 15:07

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Соглашение с Фондом позволит Украине обеспечить финансирование дефицита госбюджета

Новая программа stand-by для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) с финансированием на сумму около 5 млрд долларов даст возможность получить финансовую помощь от других международных организаций. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Деньги на общую сумму 2,7 млрд долл. поступят от Европейского Союза и Всемирного банка.

"Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 миллионов евро + 1,2 миллиард евро", – пояснил Марченко.

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В Минфине считают, что в первую очередь соглашение с Фондом позволит Украине обеспечить финансирование дефицита госбюджета и направить значительные средства на фонд борьбы с коронавирусом, а также на поддержку здравоохранения, и малого и среднего бизнеса.

"Программа фонда предполагает реформу таможни и налоговой, создание органа финансовых расследований. Это все – шаги к прозрачной и конкурентной бизнес-среде. Новая программа укрепляет иммунитет нашей банковской системы. Ведь мы решаем вопрос проблемных кредитов, усиления финансовой способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц и тому подобное", – добавил глава Минфина.

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Кроме того, министр заявил, что отдельными пунктами одобренной МВФ программы являются антикоррупционная политика и противодействие отмыванию средств и финансовому терроризму.

Сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ одобрил кредит для Украины на 5 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский назвал это большой победой для нашей страны и что эти деньги нам очень сильно помогут.

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Ранее Владимир Зеленский объяснял, может ли Украина выжить без помощи МВФ:

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ЕС кредиты Минфин Всемирный банк МВФ

Источник: Сегодня

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