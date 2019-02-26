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Борис Колесников: Малый бизнес в селе требует должной поддержки от государства

Сегодня, 22:53

По словам политика, начинать надо с реформ

Борис Колесников: Малый бизнес в селе требует должной поддержки от государства Экономика По словам политика, начинать надо с реформ

Малый бизнес в селе требует должной поддержки от государства, уверен Борис Колесников. Об этом глава оппозиционного правительства рассказал селянам во время рабочего визита в Донецкую область. По словам политика, начинать надо с реформ, прежде всего – предоставить беспроцентный кредит предпринимателям, которые пытаются возродить аграрный сектор и сделать его прибыльным.

"Нужны беспроцентные кредиты под четкие бизнес-планы. Тогда каждая семья, объединившись в кооперативы, сможет действительно добиться результата. Поэтому, чем больше забота государства, тем больше отдача из села. Оборудование можно купить иностранное, и рецепты, но рецепты наши – самые лучшие. Можно все построить по-новому. Нужна такая система кооперации, только не советской модели, а вот европейской модели. Она бы сейчас спасла ситуацию в селе", – заявил он.

Ранее Борис Колесников сообщил, что Украина должна экспортировать не сырье, а готовую продукцию.

Также Борис Колесников рассказал, как государству стоит поддержать аграриев.

Политик убежден, что арендная плата за землю для селян должна равняться второй пенсии. Настаивает, аренда гектара украинской земли должна составлять не менее 150 долларов в месяц. А деньги фермеры должны получать ежемесячно. Только после таких изменений в стране можно позволить свободную продажу земли.

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Тег налоги, видео, колесников, село, дотации, Борис Колесников, малый бизнес, реформы

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