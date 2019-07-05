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Борис Колесников объяснил, что нужно для развития малого бизнеса

5 июля, 15:07

В Украине должно быть поменьше контролирующих организаций, говорит политик

Борис Колесников
Борис Колесников. Фото: opposition.com.ua

Чтобы малый бизнес в Украине хорошо развивался, должно быть меньше организаций, контролирующих его работу.

Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время визита на кондитерскую фабрику "Дружковская" (Константиновский район, Донецкая область).

Он подчеркнул, что компания обладает богатейшими традициями, а ее продукция представлена на многих международных выставках. Оппозиционер отметил, что на данный момент пищевая промышленность является флагманом украинской экономики.

"К сожалению, в Украине к пищевой промышленности многие десятилетия относились несерьезно. Особенно на Донбассе: "Есть тяжелая индустрия, а остальные как-нибудь разберутся". Сегодня пищевая промышленность – флагман украинской экономики. И то, что на этой фабрике сохранен трудовой коллектив, и традиции, позволяет надеяться на успех", – заявил Колесников.

Оппозиционный премьер уверен, что последние 4,5 года украинское правительство осознанно не разрешало кредитовать предприятия в Донецкой области.

"К счастью, сейчас эта "стена" снята. Я надеюсь, что за этим последует снятие экономической и продовольственной блокады. Тогда предприятия получат новые рынки сбыта, а трудовые коллективы – новые возможности", – говорит он.

Борис Колесников уверен, чтобы малый бизнес хорошо развивался, необходимо, чтобы было меньше организаций, контролирующих его работу.

"Кроме налоговой, не должно быть ни одной организации, которая может обратиться к предприятию. Я побывал на нескольких предприятиях с оборотом в десятки миллиардов долларов в Южной Корее. Это было в 2011 году, а налоговая в последний раз у них была в 1994. Вот это нужно бизнесу: и крупному, и среднему, и малому!", – подытожил оппозиционер.

Новости "Сегодня" сообщали, что Колесников заявил: экономическая часть договора об ассоциации с ЕС убивает украинское сельское хозяйство .

Оппозиционный политик также подчеркивал, что власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса .

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Тег Донбасс, Колесников, Борис Колесников, кондитерская продукция, малый бизнес, проверки бизнеса

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