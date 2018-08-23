Борис Колесников: Украина не может в одностороннем порядке разорвать пассажирское сообщение с РФ

Сегодня, 12:50

Железнодорожным сообщением пользуются простые люди, напомнил оппозиционный премьер

Фото: opposition.org.ua
Фото: opposition.org.ua

После заявления о прекращении пассажирского сообщения с Российской Федерацией министр инфраструктуры Владимир Омелян должен подать в отставку. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Мы не можем в одностороннем порядке разорвать пассажирское сообщение с Россией. Если мы это сделаем, то русские могут разорвать и грузовое. А как быть с совместным использованием тяги, когда российские локомотивы тягают украинские поезда и наоборот? Это абсолютно непрофессиональный бред в исполнении министра Омеляна", – отметил оппозиционный премьер.

По мнению Бориса Колесникова, после заявления о прекращении пассажирского сообщения с Российской Федерацией министр инфраструктуры Владимир Омелян должен покинуть с должность.

"После таких заявлений нужно подавать в отставку. Кроме того, необходимо немедленно возобновить авиационное сообщение и развивать железнодорожное, потому что этим пользуются простые люди. Непростые доберутся", – подчеркнул Борис Колесников.

Напомним, Украина может отменить поезда в Россию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале августа рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

В свою очередь в России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с РФ. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет ответные меры.
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