Бороться з каждую инвесткопейку: Зеленский встретился с бизнесменами и сделал громкое заявление

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

В четверг, 13 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Банковой, глава государства поблагодарил участников встречи за их присутствие в Украине – не только деятельность в бизнесе, но и активное участие в жизни страны.

"Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украине", – сказал президент.

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Он убежден, что сейчас Украина имеет большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того, чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным", – отметил Зеленский.

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Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами, говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

Ранее Зеленский заявил, что Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций. Президент отметил, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

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