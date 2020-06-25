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Боязнь второй волны коронавируса ударила по ценам на нефть

25 июня, 09:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже 40 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на данных о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в США, Китае и странах Латинской Америки. Кроме того, на рынок давит информация о росте запасов топлива в США третью неделю подряд.

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Так, 25 июня к 9:15 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,37 доллара (0,82%), до 39,94 доллара за баррель, согласно данным Investing. Стоимость этой марки опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые за 10 дней.

Августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,31 доллара (0,82%), до 37,70 доллара за баррель.

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"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду. Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад. Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть", – сказал MarketWatch аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

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"Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин", – отмечается также в обзоре Rystad Energy.

Также Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране выросли по итогам третьей недели подряд – на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тысяч баррелей.

Напомним, ради снижения предложения на рынке 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

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Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть цена на нефть коронавирус Brent WTI фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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