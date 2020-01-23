Brexit – это шанс для Украины: экономист раскрыл подробности

/ Фото: AFP

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Запланированный на 31 января выход Великобритании из Евросоюза неизменно приведет к разрушению старых, привычных экономических связей и созданию новых. Ожидаемо, что эту тему активно обсуждают на Всемирном экономическом форуме, который традиционно проходит в швейцарском Давосе.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что с высокой долей вероятности после Brexit возникнет новый, экономически очень мощный конгломерат стран, который условно можно будет назвать "Новая Британская империя". И Украине уже сейчас впору подумать о том, как "встроиться" в эту структуру.

"Об этой теме громко пока не заявляют, но она тоже будет обсуждаться на форуме. Это перестройка глобальной шахматной доски. Потому что после отделения Великобритании, скорее всего, возникнет новый конгломерат стран, который можно назвать "Новая Британская империя". Только с центром в Вашингтоне. В нее будут входить Великобритания, США, Канада, может быть, другие страны британского содружества. И этот новый экономический и политический конгломерат будет не только сопоставим, но и даже значительно превышать потенциал Евросоюза. Фактически он станет одной из экономических и политических доминант мира. Отношения с этим новым конгломератом все страны начнут строить с чистого листа. Соответственно, и у Украины возникнет окно возможностей, можно будет попытаться получить и для себя какие-то преференции", – говорит Алексей Кущ.

Подробнее о топ-темах Всемирного экономического форума читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Кто станет конкурентом ЕС и кто подумает о бедных: о чем говорят в Давосе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступил на форуме в Давосе. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Brexit

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