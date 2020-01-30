Британию ждут колоссальные потери из-за Brexit – исследование

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Потери экономики Великобритании из-за неопределенности вокруг выхода страны из ЕС могут составить в 2020 году 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долларов) и вырасти к концу десятилетия до 15 млрд фунтов (19,5 млрд долларов) в год. Об этом сообщается в докладе аналитического центра Rand Europe.

Официальный выход Соединенного Королевства из ЕС, который должен состояться 31 января, по словам автора исследования вице-президента организации Чарльза Райса, "положит конец лишь первой фазе неопределенности в торговле".

"Негативные экономические последствия как для ВВП, так и для государственных заимствований ощутимы и со временем возрастают, - отметил он. – Неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС и возможного в дальнейшем увеличения барьеров в торговле, в том числе через тарифы, оказывает негативное воздействие на решения компаний, касающиеся внешней торговли и инвестиций".

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Экономику Великобритании ожидают сложнейшие испытания до тех пор, пока Лондон и Брюссель "не договорятся и не подпишут" новое торговое соглашение, добавил Райс.

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Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, но дата переносилась, т.к. британские депутаты не могли договориться об условиях выхода. Сдвинуть дело удалось премьеру Джонсону. Возглавляемая им Консервативная партия на декабрьских досрочных выборах получила преимущество перед оппозицией, что сделало этапы согласования сделки британскими законодателями фактически формальностью.

После 31 января начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.

При этом, как подсчитало агентство Bloomberg, экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Сейчас британская экономика уже на 3% меньше, чем могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

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