Британский фунт резко дорожает на слухах о прогрессе переговоров по Brexit

Курс фунта стерлингов перешел к активному росту в ходе торгов в среду на слухах, что Великобритания и Германия договорились об отмене ключевых взаимных требований по процессу выхода страны из ЕС.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Германия и Великобритания согласились заключить менее детализированное соглашение по Brexit, касающееся дальнейших отношений Великобритании и ЕС, чтобы завершить процесс выхода страны в срок. Согласование определенных вопросов решено оставить до более позднего времени.

Таким образом, процесс Brexit пройдет в две стадии: на первой Великобритания финализирует документы, окончательно оформляющие прекращение ее членства в ЕС, а на второй займется заключением торгового соглашения с Евросоюзом. Ранее стороны настаивали на том, чтобы основные параметры будущих отношений ЕС и Великобритании были включены в первую стадию.

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По словам источников, последние новости означают, что документ о выходе Великобритании из ЕС может занять порядка 10 страниц, тогда как ранее предполагалось, что его объем будет приближаться к 100 листам.

Курс фунта стерлингов к доллару США к 17:39 растет на 0,8%, до $1,2957. К евро фунт дорожает на 0,5%, до 1,1159 евро.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.

Также она с воодушевлением встретила предложение ее британской коллеги Терезы Мэй по связям после выхода Британии из Евросоюза.