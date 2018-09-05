Меркель признала, что переговоры по Brexit могут закончиться провалом

Сегодня, 03:22

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится

фото AFP
фото AFP

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией о ее запланированном выходе из союза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ними, потому что у нас пока нет результата", – сказала Меркель.

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Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится.

Напомним, что Европейский парламент надеется, что сможет заключить любое соглашение с Лондоном только за две недели до того, как Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава делегации Евросоюза на переговорах с Великобритании о выходе королевства из состава ЕС Мишель Барнье категорически против предложенного британским премьер-министром Терезой Мэй будущего торгового соглашения.
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