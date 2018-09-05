Меркель признала, что переговоры по Brexit могут закончиться провалом

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией о ее запланированном выходе из союза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто. Об этом сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Великобритания не намерена отступать от реализации плана Brexit

"Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ними, потому что у нас пока нет результата", – сказала Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тереза Мэй заявила, что не допустит повторного референдума по Brexit

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится.

Напомним, что Европейский парламент надеется, что сможет заключить любое соглашение с Лондоном только за две недели до того, как Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава делегации Евросоюза на переговорах с Великобритании о выходе королевства из состава ЕС Мишель Барнье категорически против предложенного британским премьер-министром Терезой Мэй будущего торгового соглашения.