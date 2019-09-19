"Будут провокации": западные эксперты предупредили об уловках Кремля на газовых переговорах

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС. Обсуждать будут новый контракт на транзит российского газа в Европу. Нынешний транзитный договор "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" истекает 31 декабря.

Американские эксперты полагают, что сейчас Украина имеет преимущество в переговорах, однако не ждут от резкого прогресса на сентябрьской встрече.

"Реальность такова: у "Газпрома" пока нет другого варианта, кроме как использовать украинскую территорию для транзита", – отметила Маргарита Ассенова из Фонда Джеймстаун.

"Я бы не ожидал многого от первой встречи. Хорошим результатом будет, если следующая встреча состоится вскоре после первой, так как сторонам надо понять позиции друг друга. Это очень короткий промежуток времени на очень сложные переговоры", – добавил старший исследователь Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чау.

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Ассенова предполагает, что не имея рыночного преимущества, "Газпром" будет использовать приемы политического давления. Глава отдела исследований Фонда "Свободная Россия", консультант по вопросам энергетики Илья Заславский, которого российские власти обвинили в шпионаже в пользу украинской стороны во время газовых переговоров, также предупредил о возможных уловках Кремля.

"Хотя Украина имеет преимущество в краткосрочной перспективе, я ожидаю, что "Газпром" и спецслужбы Кремля начнут делать провокации против Украины. Я ожидаю, что режим Путина будет вести себя так же, как они вели себя в предыдущих так называемых "газовых войнах" с Украиной, когда "Газпром" искусственно создавал ситуации, чтобы попытаться выставить Украину виновной в остановке транзита в Европу. Думаю, до последнего момента не будет определенности. Будут какие-то провокации против Украины, будут меняться позиции. Но в конце концов, "Газпром" не выигрышной позиции, они не хотят перерыва [транзита] более чем на месяц. Они могут позволить себе перерыв на несколько дней или несколько недель, но не намного дольше. Пока "Северный поток – 2" не построен или хотя полностью не утвержден Европой, думаю, что "Газпрому" придется договариваться с Украиной и разрешить транзит на временной или на какой-то другой основе", – уверен Заславский.

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Эксперты также призвали украинскую делегацию не допускать того, чтобы газовые переговоры стали частью более широкого мирного соглашения. Также специалисты выступили против отмены судебных разбирательств с "Газпромом".

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Как известно, транзит российского газа приносит в бюджет Украины около 3 млрд долларов в год. Остановка транзита, по мнению экспертов и политиков, также делает Украину уязвимой к российской агрессии. Специалисты уверены, что если Россия перестанет нуждаться в транзите газа через Украину, Кремль ничто не удержит от полномасштабной атаки.

Украина при поддержке ЕС предложила России заключить договор на 10 лет. Согласно этому предложению, украинская газотранспортная система (ГТС) будет ежегодно транспортировать 60 млрд кубометров газа с возможностью дополнительного транзита 30 млрд кубометров. РФ при этом предлагает продлить существующий контракт. "Газпром" также ожидает, что для заключения нового контракта "Нафтогаз" откажется от выигрышей в Стокгольмском арбитраже и выплаты от России 2,56 млрд долларов и дополнительных процентов.

Также накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз". 18 сентября на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.

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